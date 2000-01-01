Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ
В тройке три игрока «Челси»!
Сумасшедшие деньги!
Мойсес Кайседо перешёл в «Челси» за рекордные для АПЛ € 133,5 млн. Как выглядит топ-5 самых дорогих трансферов Премьер-лиги в истории?
5-е место
В сезоне-2021/2022 Ромелу Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси». Англичане выложили за 28-летнего бельгийца € 113 млн.
4-е место
Этим летом Деклан Райс перебрался из «Вест Хэма» в «Арсенал». Стоимость трансфера 24-летнего англичанина составила € 116,6 млн.
3-е место
В сезоне-2021/2022 «Манчестер Сити» выкупил у «Астон Виллы» Джека Грилиша. 25-летний англичанин обошёлся «горожанам» в € 117,5 млн.
2-е место
«Челси» в сезоне-2022/2023 приобрёл Энцо Фернандеса у «Бенфики». Стоимость перехода 22-летнего аргентинца составила € 121 млн.
1-е место
В августе этого года Мойсес Кайседо переехал из «Брайтона» в «Челси». Трансфер обошёлся «синим» в рекордные для английского футбола € 133,5 млн.
Кайседо — рекордный по стоимости трансфер в АПЛ. Топ-5 самых дорогих переходов лиги
Читайте также
Итоги 1-го тура в саудовской Про-Лиге
Кто заменит Манчини в сборной Италии?
«Барса» повторила антирекорд 50-летней давности!
Холанд забил 17 из 20 клубов в АПЛ
Топ-10 самых дорогих трансферов лета
Необычная просьба вратаря «Шарлотт» к Месси
Протест фанатов «Ювентуса» против трансфера Лукаку
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Крутые рекорды Лионеля Месси
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду