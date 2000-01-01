Месси — в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»!
Лидер списка — бывший партнёр Лео по сборной.
Голевая серия!
Месси продолжает феерить в «Интер Майами». За шесть матчей Лионель пробрался в топ-3 лучших бомбардиров клуба за всю историю! Кого аргентинцу нужно обойти, чтобы стать первым в топе?
3-е место топа
За шесть матчей в «Интер Майами» Лео забил девять мячей. Теперь аргентинец делит третье место в списке лучших бомбардиров с Хосефом Мартинесом (30 матчей) и Робертом Тэйлором (66 матчей).
2-е место
Вторым в топе бомбардиров идёт Леонардо Кампана. У 23-летнего игрока 16 голов за «Интер Майами» в 52 матчах.
1-е место
Лучший бомбардир «Интер Майами» — Гонсало Игуаин. За 70 матчей в клубе аргентинец забил 29 мячей. Он единственный из топ-3 уже не играет за «цапель». Остальные же могут увеличить отрыв от Лео.
Месси уже в топ-3 лучших бомбардиров «Интер Майами»! Кого Лео осталось обойти?
Читайте также
Месси вступился за одноклубника. Видео
Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ
Итоги 1-го тура в саудовской Про-Лиге
Кто заменит Манчини в сборной Италии?
«Барса» повторила антирекорд 50-летней давности!
Холанд забил 17 из 20 клубов в АПЛ
Топ-10 самых дорогих трансферов лета
Необычная просьба вратаря «Шарлотт» к Месси
Протест фанатов «Ювентуса» против трансфера Лукаку
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Крутые рекорды Лионеля Месси
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории