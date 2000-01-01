Фанат подарил Фабиньо часы Rolex
Саудовская Про-Лига не перестаёт удивлять. После матча с «Аль-Раедом» один из болельщиков «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex. А всё потому, что бразилец слишком хорошо играл!
Дорогой подарок
Фабиньо провёл на поле 90 минут, не отметившись голевыми действиями. Но «Аль-Иттихад» всё равно выиграл 3:0. «Серьёзно? Это мне? Да ладно!» — удивлённо отреагировал Фабиньо на подарок болельщика.
Болельщик «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex. Вот это саудовское гостеприимство!
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