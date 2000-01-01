Болельщик «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex. Вот это саудовское гостеприимство!

Фанат подарил Фабиньо часы Rolex

Саудовская Про-Лига не перестаёт удивлять. После матча с «Аль-Раедом» один из болельщиков «Аль-Иттихада» подарил Фабиньо часы Rolex. А всё потому, что бразилец слишком хорошо играл!