Номинанты на премию игроку года от УЕФА
УЕФА объявил трёх футболистов, которые претендуют на премию лучшему игроку года. Награда будет вручаться по итогам сезона-2022/2023. Кто же может её получить и кто остановился в шаге от топ-3?
Мимо премии
В тройку не вошли Илкай Гюндоган, Родри, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Марсело Брозович, Деклан Райс, Алексис Мак Аллистер и Хесус Навас.
Кевин Де Брёйне
Полузащитник «Сити» и сборной Бельгии — один из номинантов. В прошлом сезоне бельгиец оформил с «горожанами» требл, а со сборной Бельгии не смог выйти из группы на ЧМ.
Эрлинг Холанд
Ещё один игрок «Манчестер Сити», претендующий на награду. Как и Де Брёйне, Холанд взял требл. А ещё побил абсолютный рекорд по голам в сезоне АПЛ (36 мячей в 35 матчах).
Лионель Месси
Аргентинец тоже входит в число номинантов. В прошлом сезоне Лео выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ», а также ЧМ вместе со сборной Аргентины.
Номинанты на премию лучшему игроку года от УЕФА
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