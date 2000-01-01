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Номинанты на премию игроку года от УЕФА
Номинанты на премию игроку года от УЕФА
УЕФА объявил трёх футболистов, которые претендуют на премию лучшему игроку года. Награда будет вручаться по итогам сезона-2022/2023. Кто же может её получить и кто остановился в шаге от топ-3?
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Мимо премии
Мимо премии
В тройку не вошли Илкай Гюндоган, Родри, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Марсело Брозович, Деклан Райс, Алексис Мак Аллистер и Хесус Навас.
Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне
Полузащитник «Сити» и сборной Бельгии — один из номинантов. В прошлом сезоне бельгиец  оформил с «горожанами» требл, а со сборной Бельгии не смог выйти из группы на ЧМ.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Ещё один игрок «Манчестер Сити», претендующий на награду. Как и Де Брёйне, Холанд взял требл. А ещё побил абсолютный рекорд по голам в сезоне АПЛ (36 мячей в 35 матчах).
Лионель Месси
Лионель Месси
Аргентинец тоже входит в число номинантов. В прошлом сезоне Лео выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ», а также ЧМ вместе со сборной Аргентины.
Номинанты на премию лучшему игроку года от УЕФА
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