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Номинанты на премию тренера года УЕФА
Номинанты на премию тренера года УЕФА
УЕФА огласил список прентендентов на премию лучшему тренеру года, которая будет вручаться по итогам сезона-2022/2023. Кто вошёл в список кандидатов?
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Без награды
Без награды
В тройку лучших не попали Роберто Де Дзерби, Микель Артета, Златко Далич, Хосе Луис Мендилибар, Дидье Дешам, Дэвид Мойес, Франк Эз.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Первый из номинантов — коуч «Манчестер Сити». В прошлом сезоне специалист взял требл с «горожанами».
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
Второй претендент на награду — тренер «Интера». В прошлом сезоне чёрно-синие выиграли Кубок Италии, завоевали бронзу Серии А и вышли в финал ЛЧ.
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Последний номинант — экс-тренер «Наполи». В прошлом сезоне Спаллетти выиграл Серию А и добился лучшего результата клуба в ЛЧ — четвертьфинала турнира.
Номинанты на премию лучшего тренера года УЕФА
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