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Футболисты в образе античных героев!
Футболисты в образе античных героев!
Интересно, как выглядел бы футбол в Древней Греции? Компания Gainz с помощью искусственного интеллекта показала, что было бы, если бы Месси, Гарначо и Холанд попали в прошлое. Очень крутые кадры!
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Месси и Холанд в образах древнегреческих героев! Крутые видео нейросети
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