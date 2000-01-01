Футболисты в образе античных героев!
Интересно, как выглядел бы футбол в Древней Греции? Компания Gainz с помощью искусственного интеллекта показала, что было бы, если бы Месси, Гарначо и Холанд попали в прошлое. Очень крутые кадры!
Месси и Холанд в образах древнегреческих героев! Крутые видео нейросети
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