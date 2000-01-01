Презентация Неймара в «Аль-Хиляле» — вау!
Неймара официально представили болельщикам на стадионе «Аль-Хиляля». Для бразильского игрока саудовцы устроили настоящее шоу. Вы только посмотрите, как это красиво!
Неймара круто представили болельщикам! «Аль-Хиляль» сделал красивое шоу
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