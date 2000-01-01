Топ-6 самых титулованных футболистов в истории
В списке сразу пять бывших игроков «Барселоны»!
Рекордсмен!
Месси выиграл Кубок лиг с «Интер Майами» и стал первым! У Лео теперь 44 трофея. Он — самый титулованный футболист в истории. Кто ещё входит в топ-6 игроков с самым большим количеством наград?
6-е место
Экс-одноклубник Месси по «Барселоне» Жерар Пике за всю карьеру завоевал 37 трофеев. Испанец закончил с футболом в ноябре 2022 года.
5-е место
37 трофеев выиграл и другой экс-игрок сине-гранатовых. Андрес Иньеста с этого сезона выступает за «Эмирейтс», так что количество кубков может увеличиться.
4-е место
Как Пике и Иньеста, 37 трофеев за карьеру взял и бразилец Максвелл. Экс-игрок «Барсы» и «ПСЖ» завершил карьеру в 2017 году.
3-е место
Единоличную третью строчку занял опорник Хоссам Ашур. Египтянин почти всю карьеру выступал за «Аль-Ахли». С командой он выиграл 39 трофеев. С футболом Ашур не закончил, но пока находится без клуба.
2-е место
Ещё один представитель «Барсы» в списке самых-самых. За карьеру Дани Алвес завоевал 43 трофея. Бразилец карьеру не завершил, но сейчас защитник проходит по делу об изнасиловании и не играет.
1-е место
Лионель Месси благодаря победе с «Интер Майами» завоевал 44-й трофей. В итоге аргентинец — самый титулованный игрок в истории футбола.
Месси — самый титулованный футболист в истории. А кто ещё входит в топ-6?
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