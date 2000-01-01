Месси — гениален! Ему хватило одного ускорения, чтобы забить гол: видео

Месси хватило одного ускорения, чтобы забить гол

Нужны ли ещё доказательства гениальности Месси? Пожалуйста. Перед голом в матче с «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг Лео просто ходил по полю. Чтобы забить, аргентинцу хватило одного ускорения и удара — смотрите сами!