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Месси хватило одного ускорения, чтобы забить гол
Месси хватило одного ускорения, чтобы забить гол
Нужны ли ещё доказательства гениальности Месси? Пожалуйста. Перед голом в матче с «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг Лео просто ходил по полю. Чтобы забить, аргентинцу хватило одного ускорения и удара — смотрите сами!
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Месси — гениален! Ему хватило одного ускорения, чтобы забить гол: видео
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