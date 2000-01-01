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Топ-5 игроков по винрейту в РПЛ в XXI веке!
Топ-5 игроков по винрейту в РПЛ в XXI веке!
Вендел выиграл с «Зенитом» 47-й матч и вышел на чистое второе место по проценту побед в РПЛ в XXI веке. А кто ещё входит в топ-5?
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5-е место
5-е место
Экс-защитник петербуржцев Деян Ловрен открывает топ-5 игроков по винрейту в РПЛ в XXI веке. Хорват с «Зенитом» выиграл 66% матчей, в которых участвовал.
4-е место
4-е место
Опорник «Зенита» Вильмар Барриос выиграл с петербуржцами 67% матчей.
3-е место
3-е место
Вместе с защитником Дугласом Сантосом сине-бело-голубые победили в 68% встреч.
2-е место
2-е место
Вторую строчку занимает как раз Вендел. Бразилец выиграл в составе петербуржцев 69% матчей.
1-е место
1-е место
Лидер топа — экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Украинец вместе с сине-бело-голубыми одержал победу в 72% игр.
Вендел — второй по проценту побед в РПЛ в XXI веке. Кто входит в топ-5?
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