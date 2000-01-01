Де Брёйне вручил игрокам «Ман Сити» особые iPhone
Теперь у всех футболистов в команде именные телефоны.
Благодарность команде
КДБ порадовал партнёров по «Манчестер Сити» необычными подарками. Бельгиец вручил 26 футболистам платиновые iPhone в клубных цветах. Ну очень красиво!
Дорогой подарок
Каждый телефон уникален: на нём нанесены имя и номер игрока, эмблема клуба, а также надпись «Обладатели требла. 2023». В основе iPhone 14 Pro стоимостью от $ 1 тыс.
Уникальный дизайн
Все iPhone были упакованы в кожаную голубую коробку с эмблемой «Сити». Так Де Брёйне отблагодарил партнёров за оформленный требл.
Кевин вовсю пользуется обновкой!
Кевин Де Брёйне подарил игрокам «Ман Сити» платиновые iPhone. У каждого — особый дизайн
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