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УЕФА представил мячи Лиги чемпионов
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов
УЕФА показал мячи для мужской и женской ЛЧ сезона-2023/2024. Дизайн вдохновлён гимнами турниров. Необычная задумка авторов!
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Мужская ЛЧ
Мужская ЛЧ
Мяч для мужчин выполнен в синем, красном и фиолетовом цветах. На 12 звёздах размещены буквы из припева гимна Лиги чемпионов – The Champions.
Женская ЛЧ
Женская ЛЧ
Мяч для женщин выполнен в рыже-красных тонах. На двух звёздах размещён текст гимна женской Лиги чемпионов, а на остальных — пурпурно-розовые волны из букв.
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов. Что в них необычного?
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