Месси даже на пресс-конференции ведёт себя как на футбольном поле! Забавное видео

Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции

Увести Месси с футбольного поля можно, но вывести футбол из Лео нельзя. Пользователи интернета обратили внимание, что аргентинец «спутал» поле и пресс-конференцию и повёл себя так же, как и в матче.