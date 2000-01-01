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Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
Увести Месси с футбольного поля можно, но вывести футбол из Лео нельзя. Пользователи интернета обратили внимание, что аргентинец «спутал» поле и пресс-конференцию и повёл себя так же, как и в матче.
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Знаменитый прищур
Знаменитый прищур
Перед стартом собственной пресс-конференции в «Интер Майами» Месси обвёл глазами зал с тем же прищуром, с которым обычно оценивает ситуацию на поле перед опасным ударом. Это выглядело забавно. Смотрите.
Месси даже на пресс-конференции ведёт себя как на футбольном поле! Забавное видео
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