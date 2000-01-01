Самая сексуальная спортсменка мира бросила Холанду вызов! Она уже побеждала футболистов

Пари с Холандом

«На 400 метрах я бы сделала его. Но на 200 метрах будет сложнее. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый», — заявила 24-летняя спортсменка.