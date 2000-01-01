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Самая сексуальная спортсменка бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка бросила вызов Холанду
Алиса Шмидт, которую признавали самой сексуальной спортсменкой мира, заявила, что обгонит звезду «Манчестер Сити» на дистанции 400 метров.
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Пари с Холандом
Пари с Холандом
«На 400 метрах я бы сделала его. Но на 200 метрах будет сложнее. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый», — заявила 24-летняя спортсменка.
Победа над Хуммельсом
Победа над Хуммельсом
Алиса уже соревновалась с футболистами. В 2020-м она работала фитнес-тренером  в  «Боруссии» и устроила забег на 400 м с защитником клуба Матсом Хуммельсом. Победа осталась за Шмидт.
Но сейчас у неё есть дела поважнее
Но сейчас у неё есть дела поважнее
Лучшее достижение Алисы на международном уровне — бронза чемпионата Европы U23 в эстафете 4х400 м. Сейчас Шмидт выступает на ЧМ-2023 в Будапеште.
Самая сексуальная спортсменка мира бросила Холанду вызов! Она уже побеждала футболистов
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