Месси добыл единственный титул для Флориды
Месси — герой Флориды. Аргентинец за семь матчей помог местной команде «Интер Майами» завоевать титул — Кубок лиг. Другим пяти клубам из Флориды в разных видах спорта с трофеями повезло куда меньше.
«Майами Хит», НБА
По итогам сезона-2022/2023 в финал НБА вышел «Майами Хит». К сожалению, команда из Флориды проиграла в серии «Денвер Наггетс» — 1-4 и упустила титул.
«Флорида Пантерз», Кубок Стэнли
В конце прошлого сезона до финала Кубка Стэнли добралась «Флорида Пантерз». Но в решающей серии команда проиграла «Вегас Голден Найтс» — 1-4.
«Флорида Атлантик Оулз», NCAA
В сезоне-2022/2023 студенческая баскетбольная команда «Флорида Атлантик Оулз», представляющая Флоридский атлантический университет, добралась до «Финала четырёх». Там команда уступила «Сан-Диего» — 71:72.
«Майами Харрикейнз», NCAA
В завершившемся сезоне ничего не вышло и у баскетболистов Университета Майами — «Майами Харрикейнз». Мужская команда проиграла в «Финале четырёх» «Коннектикут Хаскис» — 59:72.
«Майами Харрикейнз», NCAA
Женская команда «Майами Харрикейнз» дошла до стадии Elite Eight, где проиграла «LSU Тайгерс» — 42:54.
«Интер Майами», Кубок лиг
Единственным клубом из Флориды, взявшим титул, стал «Интер Майами». Месси дотащил команду до финала Кубка лиг, где «цапли» обыграли «Нэшвилл» — 1:1 (10:9 пен).
Месси помог Флориде выиграть единственный трофей в 2023 году
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