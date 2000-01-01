Месси помог Флориде выиграть единственный трофей в 2023 году

Месси добыл единственный титул для Флориды

Месси — герой Флориды. Аргентинец за семь матчей помог местной команде «Интер Майами» завоевать титул — Кубок лиг. Другим пяти клубам из Флориды в разных видах спорта с трофеями повезло куда меньше.