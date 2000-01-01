Усэйн Болт — крутой футболист! Он даже проходил просмотр в дортмундской «Боруссии»

Тренировка в топ-клубе

Карьеру в футболе Болт начал в 2018-м. В январе он потренировался с чемпионом ЮАР «Мамелоди Сандаунз», а в марте прошёл просмотр в дортмундской «Боруссии». В товарищеском матче за неё Усэйн даже забил два мяча!