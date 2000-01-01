Путь Усэйна Болта в футболе
Усэйн Болт — легенда лёгкой атлетики. Но знаете ли вы, что самый быстрый человек планеты был хорош и в футболе? Причём настолько хорош, что даже выступал за профессиональный клуб!
Любовь к футболу
Болт — большой фанат футбола и «Манчестер Юнайтед». Усэйн уверял, что когда-нибудь обязательно сыграет за «красных дьяволов». Но не сложилось.
Тренировка в топ-клубе
Карьеру в футболе Болт начал в 2018-м. В январе он потренировался с чемпионом ЮАР «Мамелоди Сандаунз», а в марте прошёл просмотр в дортмундской «Боруссии». В товарищеском матче за неё Усэйн даже забил два мяча!
Необычный опыт
В июне 2018-го спринтер потренировался с норвежским «Стрëмсгодсетом», а потом сыграл 20 минут в товарищеском матче с юношеской сборной Норвегии.
Профессиональная команда
Уже в августе Болт подписал тренировочный контракт на полгода с австралийским «Сентрал Кост Маринерс». За клуб он сыграл несколько матчей и забил четыре гола!
Повторное завершение карьеры
Правда, в ноябре Усэйн покинул клуб. О полноценном контракте договориться не вышло из-за финансовых разногласий. О профессиональной карьере пришлось забыть.
Титулованный футболист
Тем не менее Болт играет за команду World XI на международном турнире Soccer Aid for UNICEF. Команда Усэйна четырежды выигрывала эти соревнования (2019, 2021, 2022, 2023). Выступает Болт под номером 9.58 — в честь мирового рекорда на стометровке.
Усэйн Болт — крутой футболист! Он даже проходил просмотр в дортмундской «Боруссии»
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