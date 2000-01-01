Британский комик спародировал гол в слоумо
Британский комик неожиданно стал известным из-за короткого ролика! Во время своего стендапа он спародировал празднование гола в слоумо. Это очень смешно!
Огромные просмотры
За четыре дня ролик британского стендапера Карла Портера набрал более 37 млн просмотров, более 3,7 млн лайков и десятки тысяч комментариев.
Нашествие звёзд
На видео отреагировал официальный аккаунт АПЛ, уточнивший, кого показывает Карл, и аккаунт НФЛ, предложивший спародировать тачдаун. В комментариях отметились и звёзды. Например, Дэнни Роуз Мурильо из Hollywood Undead.
Крутое представление
«Хотите увидеть празднование гола в замедленном повторе?» — спросил Карл. «Да», — ответили зрители. «Это чертовски классно», — кричала публика во время представления.
Британский комик спародировал гол в слоумо. На видео отреагировала даже АПЛ!
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