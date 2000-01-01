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Телохранитель следит за Месси во время матчей
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Месси — главная звезда «Интер Майами». Лео, принёсшего клубу Кубок лиг, берегут как зеницу ока. К нему приставили телохранителя, который бегает за футболистом даже во время матчей!
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Особая защита
Особая защита
Телохранитель Лео — бывший морской котик США, воевавший в Ираке и Афганистане. Он охраняет Месси и в обычной жизни, и даже во время матчей. Смотрите сами!
«Интер Майами» нанял Месси телохранителя! Он следит за Лео даже во время матчей
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