Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
На днях настоящей звездой соцсетей стал не Месси, а его супруга Антонелла Рокуццо. После одного из матчей «Интер Майами» она вышла на поле с детьми и хотела поцеловать своего мужа, но перепутала Лео с другим игроком!
Неловкая ситуация
Антонелла уверенно подошла к Жорди Альбе, начала его обнимать и попыталась поцеловать, но, посмотрев на лицо, неловко отстранилась. То же сделал и Альба. Ситуацию сгладили дети Месси, подбежавшие обнять друга папы.
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником. Забавная реакция Антонеллы
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