Жена Месси перепутала Лео с одноклубником. Забавная реакция Антонеллы

Жена Месси перепутала Лео с одноклубником

На днях настоящей звездой соцсетей стал не Месси, а его супруга Антонелла Рокуццо. После одного из матчей «Интер Майами» она вышла на поле с детьми и хотела поцеловать своего мужа, но перепутала Лео с другим игроком!