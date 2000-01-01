Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
«Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ обыграл «Шеффилд» — 2:1, а Хосеп Гвардиола побил рекорд Моуринью, быстрее всех в истории одержав 200 побед в лиге! Кто ещё выигрывал столько?
5-е место
Экс-наставник «Лидс Юнайтед» Дон Реви преодолел планку в 200 побед в АПЛ за 351 матч.
4-е место
Бывший тренер «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Кенни Далглиш тоже выиграл 200 матчей в АПЛ. Ему потребовалось на это 336 матчей.
3-е место
Экс-тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру нужно было 332 матча, чтобы победить в 200 играх в АПЛ.
2-е место
Бывшему тренеру «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потребовалось 326 матчей, чтобы одержать 200 побед в АПЛ.
1-е место
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола преодолел планку в 200 побед в АПЛ всего за 269 матчей!
Гвардиола побил рекорд Моуринью! Пеп быстрее всех в истории одержал 200 побед в АПЛ
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