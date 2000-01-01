Гвардиола побил рекорд Моуринью! Пеп быстрее всех в истории одержал 200 побед в АПЛ

Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью

«Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ обыграл «Шеффилд» — 2:1, а Хосеп Гвардиола побил рекорд Моуринью, быстрее всех в истории одержав 200 побед в лиге! Кто ещё выигрывал столько?