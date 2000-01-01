Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Где можно разом увидеть Роналдиньо, Фила Фодена, Вирджила ван Дейка и Орельена Тчуамени? На сходке двойников футболистов. Там некоторые копии невозможно отличить от оригинала! Сможете узнать всех?
AMP-версия
На сходке двойников оказались Карим Бензема, Алисон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Натан Аке, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга, Педри, Рафинья, Анхель Ди Мария, Роналдиньо и Садио Мане.
На сходке двойников оказались Карим Бензема, Алисон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Натан Аке, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга, Педри, Рафинья, Анхель Ди Мария, Роналдиньо и Садио Мане.
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео! Бензема и Ди Мария будто настоящие
Читайте также
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Британский комик спародировал гол в слоумо
Британский комик спародировал гол в слоумо
Путь Усэйна Болта в футболе
Путь Усэйна Болта в футболе
Месси добыл единственный титул для Флориды
Месси добыл единственный титул для Флориды
Что запретили есть арбитрам в Англии?
Что запретили есть арбитрам в Англии?
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов
УЕФА представил мячи Лиги чемпионов
Де Брёйне вручил игрокам «Ман Сити» особые iPhone
Де Брёйне вручил игрокам «Ман Сити» особые iPhone
Топ-5 игроков по проценту побед в РПЛ в XXI веке!
Топ-5 игроков по проценту побед в РПЛ в XXI веке!
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android