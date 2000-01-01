Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Где можно разом увидеть Роналдиньо, Фила Фодена, Вирджила ван Дейка и Орельена Тчуамени? На сходке двойников футболистов. Там некоторые копии невозможно отличить от оригинала! Сможете узнать всех?
На сходке двойников оказались Карим Бензема, Алисон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Натан Аке, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга, Педри, Рафинья, Анхель Ди Мария, Роналдиньо и Садио Мане.
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео! Бензема и Ди Мария будто настоящие
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