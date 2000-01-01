Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео! Бензема и Ди Мария будто настоящие

Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!

Где можно разом увидеть Роналдиньо, Фила Фодена, Вирджила ван Дейка и Орельена Тчуамени? На сходке двойников футболистов. Там некоторые копии невозможно отличить от оригинала! Сможете узнать всех?