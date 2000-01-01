Уникальный дом для Месси
Команда архитекторов настолько вдохновилась игрой Лионеля Месси в «Интер Майами», что спроектировала для Лео суперсовременный особняк на личном острове. Дом получился по-настоящему космическим!
Создатели проекта небольшие компании Uli architects и Veliz arquitecto. Особняк из трёх этажей выполнен в виде буквы «М» и расположен на острове. Огромные панорамные окна позволяют наслаждаться морским видом.
Большой автопарк
В особняке Месси оборудовано место и для машин класса люкс, и для яхт, и даже для вертолётов.
Досуг для всей семьи
Также в доме предусмотрены разные развлечения: бассейны, водные горки, кинотеатр, футбольное поле, игровые комнаты и залы для вечеринок.
Уникальный дом для Месси – роскошный, на острове и в форме буквы «М»
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