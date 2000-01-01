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Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Криштиану разрывает в Про-Лиге! Причём речь не про скандалы с участием нападающего. Роналду — лучший по нескольким показателям!
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Лучший бомбардир
Лучший бомбардир
За четыре матча нападающий забил пять голов. У идущих на втором месте Малкома, Садио Мане и Абдерразака Хамдаллы по четыре забитых мяча.
Самый полезный игрок
Самый полезный игрок
Также Криштиану — лучший по системе «гол+пас». На счету Роналду пять забитых мячей и две результативные передачи. На втором месте – Малком и Хамдалла с четырьмя голами и одним ассистом.
Роналду — лучший в Саудовской Аравии! Криштиану обошёл Малкома по нескольким показателям
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