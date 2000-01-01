Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Телохранитель Месси помогает ему играть!
Телохранитель Месси помогает ему играть!
Месси в «Интер Майами» наняли телохранителя, который находится рядом с Лео всегда, даже во время матчей. Оказывается, охранник не только следит за безопасностью легенды на поле, но и иногда помогает ему играть. Смотрите сами!
AMP-версия
Телохранитель Месси помогает ему играть! Как же работает защитник Лео?
Читайте также
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Уникальный дом для Месси
Уникальный дом для Месси
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Британский комик спародировал гол в слоумо
Британский комик спародировал гол в слоумо
Путь Усэйна Болта в футболе
Путь Усэйна Болта в футболе
Месси добыл единственный титул для Флориды
Месси добыл единственный титул для Флориды
Что запретили есть арбитрам в Англии?
Что запретили есть арбитрам в Англии?
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка кинула вызов Холанду
Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
Месси сделал футбольную фишку на пресс-конференции
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android