Телохранитель Месси помогает ему играть! Как же работает защитник Лео?

Телохранитель Месси помогает ему играть!

Месси в «Интер Майами» наняли телохранителя, который находится рядом с Лео всегда, даже во время матчей. Оказывается, охранник не только следит за безопасностью легенды на поле, но и иногда помогает ему играть. Смотрите сами!