Телохранитель Месси помогает ему играть!
Месси в «Интер Майами» наняли телохранителя, который находится рядом с Лео всегда, даже во время матчей. Оказывается, охранник не только следит за безопасностью легенды на поле, но и иногда помогает ему играть. Смотрите сами!
Телохранитель Месси помогает ему играть! Как же работает защитник Лео?
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