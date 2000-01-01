Как выглядели «группы смерти» в Лиге чемпионов в прошлые годы?

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Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?
Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?
Прошла жеребьёвка группового этапа турнира, и, как обычно, сформировалась «группа смерти». В этом году в ней сыграют «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан» и «Ньюкасл». А кто попадал в сложные группы раньше?
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Группа D, сезон-2012/2013
Группа D, сезон-2012/2013
В том году в «группу смерти» попали «Боруссия» Д, «Реал», «Аякс» и «Манчестер Сити». В плей-офф вышли немцы и испанцы.
Группа E, сезон-2014/2015
Группа E, сезон-2014/2015
Тогда в сложнейшей четвёрке оказались ЦСКА, «Рома», «Манчестер Сити» и «Бавария». Выйти в следующую стадию смогли англичане и немцы.
Группа D, сезон-2015/2016
Группа D, сезон-2015/2016
«Группу смерти» в том сезоне образовали «Сити», «Ювентус», «Севилья», «Боруссия» М. Пройти дальше удалось англичанам и итальянцам.
Группа H, сезон-2017/2018
Группа H, сезон-2017/2018
В непростой четвёрке тогда оказались «Реал», «Тоттенхэм», «Боруссия» Д и АПОЭЛ. В следующую стадию вышли испанцы и англичане.
Группа B, сезон-2018/2019
Группа B, сезон-2018/2019
«Группа смерти» тогда состояла из «Барселоны», «Тоттенхэма», «Интера» и ПСВ. В плей-офф попали испанцы и англичане.
Группа C, сезон-2018/2019
Группа C, сезон-2018/2019
В том розыгрыше ЛЧ были сразу две трудные группы. Во вторую попали «ПСЖ», «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда». В плей-офф вышли французы и англичане.
Группа F, сезон-2019/2020
Группа F, сезон-2019/2020
Все же помнят реакцию «Славии» на эту группу? Пражской команде пришлось играть с «Барселоной», «Боруссией» Д и «Интером». В плей-офф оказались испанцы и немцы.
Группа A, сезон-2021/2022
Группа A, сезон-2021/2022
В самой сложной четвёрке в том сезоне были «Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Брюгге». Прошли дальше французы и англичане.
Группа C, сезон-2022/2023
Группа C, сезон-2022/2023
В прошлом сезоне в «группу смерти» попали «Барселона», «Бавария», «Интер» и «Виктория Пльзень». В следующей стадии играли немцы и итальянцы.
Как выглядели «группы смерти» в Лиге чемпионов в прошлые годы?
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