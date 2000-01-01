Как выглядели «группы смерти» в Лиге чемпионов в прошлые годы?

Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?

Прошла жеребьёвка группового этапа турнира, и, как обычно, сформировалась «группа смерти». В этом году в ней сыграют «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан» и «Ньюкасл». А кто попадал в сложные группы раньше?