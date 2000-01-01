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«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков
«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков
Знаете, кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Аналитики Opta оценили шансы топ-команд на победу после жеребьёвки группового этапа турнира. Кажется, «Манчестер Сити» ждёт дубль!
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Потенциальные чемпионы
Потенциальные чемпионы
Вероятность выхода «Ман Сити» в финал ЛЧ оценивается в 50,3%, а победа — в 36,1%. Предполагаемым партнёром «горожан» по финалу станет «Бавария»: 19,8% – шанс на серебро и 10,2% – возможность победы.
Острая борьба
Острая борьба
Третий претендент на выход в финал – «Арсенал» (14,9%). А шансы добраться до полуфинала, помимо названной тройки, есть у «Реала» (27%), «Манчестер Юнайтед» (22%), «Интера» (23,5%), «Наполи» (25,7%).
Аутсайдеры?
Аутсайдеры?
Из топ-клубов обидели «ПСЖ». Аналитики не уверены, что команда сможет выйти в плей-офф. Аналогичная ситуация и у «Севильи».
«Реала» нет даже в тройке фаворитов ЛЧ! Аналитики оценили шансы команд на победу в турнире
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