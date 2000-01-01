«Реала» нет даже в тройке фаворитов ЛЧ! Аналитики оценили шансы команд на победу в турнире

«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков

Знаете, кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Аналитики Opta оценили шансы топ-команд на победу после жеребьёвки группового этапа турнира. Кажется, «Манчестер Сити» ждёт дубль!