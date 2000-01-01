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Торты в виде топовых футболистов: Роналду и Мбаппе
Торты в виде топовых футболистов: Роналду и Мбаппе
Соединить сладкое и спорт? Кондитер из Франции придумал, как легко это сделать! Даниэл Мартинс создаёт торты в виде бюстов известных футболистов. Вы посмотрите, как это круто!
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Особый подарок
Особый подарок
Кондитер уже приготовил торты в виде Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе. Также он делал десерт в виде Хулиана Альвареса по просьбе «Манчестер Сити» на день рождения игрока! За это клуб даже прислал Мартинсу футболку.
Готовы съесть Роналду? Кондитер из Франции готовит крутые торты в виде футболистов
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