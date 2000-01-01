Готовы съесть Роналду? Кондитер из Франции готовит крутые торты в виде футболистов

Особый подарок

Кондитер уже приготовил торты в виде Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе. Также он делал десерт в виде Хулиана Альвареса по просьбе «Манчестер Сити» на день рождения игрока! За это клуб даже прислал Мартинсу футболку.