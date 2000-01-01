Торты в виде топовых футболистов: Роналду и Мбаппе
Соединить сладкое и спорт? Кондитер из Франции придумал, как легко это сделать! Даниэл Мартинс создаёт торты в виде бюстов известных футболистов. Вы посмотрите, как это круто!
Особый подарок
Кондитер уже приготовил торты в виде Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе. Также он делал десерт в виде Хулиана Альвареса по просьбе «Манчестер Сити» на день рождения игрока! За это клуб даже прислал Мартинсу футболку.
Готовы съесть Роналду? Кондитер из Франции готовит крутые торты в виде футболистов
Читайте также
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса!
«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков
Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?
Телохранитель Месси помогает ему играть!
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Уникальный дом для Месси
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1!
Гвардиола побил невероятный рекорд Моуринью
Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
Фейк-ответ Клоппа сопернику смутил СМИ и звёзд
Топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг
Телохранитель следит за Месси во время матчей
Британский комик спародировал гол в слоумо
Путь Усэйна Болта в футболе