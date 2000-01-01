Как топовые спортсмены уходили в фотографы?
Обычно после завершения карьеры спортсмены уходят в тренерство или на телевидение. Но есть те, кто выбирает более интересную профессию фотографа. Кто из крутых игроков сменил спорт на фотографию?
Кен Гриффи-младший
Один из лучших выбивающих хоум-раны в истории бейсбола, член бейсбольного Зала славы теперь частенько снимает матчи «Интер Майами» в МЛС. При этом Кен владеет долей в бейсбольном «Сиэтл Маринерс» и «Сиэтл Саундерс» из МЛС.
Рэнди Джонсон
Член бейсбольного Зала славы после завершения карьеры сосредоточился на фотографии. Он даже создал собственное агентство Randy Johnson Photography. Теперь Рэнди колесит по миру и снимает дикую природу и спорт.
Итан Уайт
Уайт выступал в МЛС ещё до всеобщего хайпа и даже выиграл с «Ди-Си Юнайтед» Кубок США. Сейчас Итан — крутой фотограф, создавший крутые проекты для «Челси», «Венеции», МЛС, adidas, US Open, Umbro, EA Sports.
Из бейсболиста в фотографа на матчах Месси. Как топовые спортсмены меняли профессию
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