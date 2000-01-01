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Как топовые спортсмены уходили в фотографы?
Как топовые спортсмены уходили в фотографы?
Обычно после завершения карьеры спортсмены уходят в тренерство или на телевидение. Но есть те, кто выбирает более интересную профессию фотографа. Кто из крутых игроков сменил спорт на фотографию?
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Кен Гриффи-младший
Кен Гриффи-младший
Один из лучших выбивающих хоум-раны в истории бейсбола, член бейсбольного Зала славы теперь частенько снимает матчи «Интер Майами» в МЛС. При этом Кен владеет долей в бейсбольном «Сиэтл Маринерс» и «Сиэтл Саундерс» из МЛС.
Рэнди Джонсон
Рэнди Джонсон
Член бейсбольного Зала славы после завершения карьеры сосредоточился на фотографии. Он даже создал собственное агентство Randy Johnson Photography. Теперь Рэнди колесит по миру и снимает дикую природу и спорт.
Итан Уайт
Итан Уайт
Уайт выступал в МЛС ещё до всеобщего хайпа и даже выиграл с «Ди-Си Юнайтед» Кубок США. Сейчас Итан — крутой фотограф, создавший крутые проекты для «Челси», «Венеции», МЛС, adidas, US Open, Umbro, EA Sports.
Из бейсболиста в фотографа на матчах Месси. Как топовые спортсмены меняли профессию
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