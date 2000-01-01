Холанд вошёл в топ-10 игроков в истории АПЛ по количеству хет-триков!
Чтобы догнать лидера, Эрлингу нужно забить ещё семь раз по три гола за матч.
9-15-е место
Помимо Холанда, пять хет-триков в АПЛ оформили Рахим Стерлинг, Руд ван Нистелрой, Энди Коул, Иан Райт, Робин ван Перси и Димитар Бербатов.
8-е место
Шесть раз три гола за матч в АПЛ забивал Луис Суарес.
7-е место
Семь хет-триков в АПЛ оформлял Уэйн Руни.
4-6-е место
Восемь раз по три гола за матч забивали сразу три футболиста: Гарри Кейн, Майкл Оуэн, Тьерри Анри.
3-е место
Топ-3 по хет-трикам в АПЛ открывает Робби Фаулер, девять раз забивший три гола за матч.
2-е место
Алан Ширер за свою карьеру оформил 11 хет-триков в АПЛ.
1-е место
Лидер списка — Серхио Агуэро. У него на счету 12 хет-триков в АПЛ.
Холанд вошёл в топ-10 по хет-трикам в истории АПЛ! Кто ещё в списке?
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