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Суровый взгляд Акинфеева на Фернандеса!
Суровый взгляд Акинфеева на Фернандеса!
Главной темой матча ЦСКА — «Зенит» (1:1) было возвращение Марио Фернандеса на родной стадион. Встретили его не слишком гостеприимно. А бывший партнёр по команде Игорь Акинфеев смерил его суровым взглядом.
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Вот это взгляд!
Вот это взгляд!
Руки бывшие партнёры по команде всё-таки пожали.
Руки бывшие партнёры по команде всё-таки пожали.
Вот это взгляд капитана ЦСКА! Фото Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса стало вирусным
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