Вот это взгляд капитана ЦСКА! Фото Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса стало вирусным

Суровый взгляд Акинфеева на Фернандеса!

Главной темой матча ЦСКА — «Зенит» (1:1) было возвращение Марио Фернандеса на родной стадион. Встретили его не слишком гостеприимно. А бывший партнёр по команде Игорь Акинфеев смерил его суровым взглядом.