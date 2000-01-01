Суровый взгляд Акинфеева на Фернандеса!
Главной темой матча ЦСКА — «Зенит» (1:1) было возвращение Марио Фернандеса на родной стадион. Встретили его не слишком гостеприимно. А бывший партнёр по команде Игорь Акинфеев смерил его суровым взглядом.
Вот это взгляд!
Руки бывшие партнёры по команде всё-таки пожали.
Вот это взгляд капитана ЦСКА! Фото Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса стало вирусным
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