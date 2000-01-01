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Крутая реакция детей Снейдера и Кьеллини на Месси!
Крутая реакция детей Снейдера и Кьеллини на Месси!
Месси вызывает дикий восторг не только у преданных фанатов, но и у детей его знакомых футболистов. Сын Уэсли Снейдера и дочь Джорджо Кьеллини пищали от счастья после встречи с Лео. Вот это эмоции!
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Встреча со Снейдером
Встреча со Снейдером
С сыном Снейдера Ксессом Ксавой Месси встретился перед матчем с «Лос-Анджелесом». Футболист подписал парню мяч, футболку, бутсы, рюкзак и книгу, а также подарил билеты на предстоящую игру.
Общение с Кьеллини
Общение с Кьеллини
С Кьеллини и его дочкой Ниной и её подругой Месси пересёкся уже после матча. Девочки попросили фото с Лео, а потом закричали от радости, когда сделали его!
Дети Снейдера и Кьеллини в восторге от Месси. Невероятная реакция на встречу с Лео!
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Сумасшедшая реакция детей на выход Месси
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Жена Месси перепутала Лео с одноклубником
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