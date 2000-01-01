Дети Снейдера и Кьеллини в восторге от Месси. Невероятная реакция на встречу с Лео!

Крутая реакция детей Снейдера и Кьеллини на Месси!

Месси вызывает дикий восторг не только у преданных фанатов, но и у детей его знакомых футболистов. Сын Уэсли Снейдера и дочь Джорджо Кьеллини пищали от счастья после встречи с Лео. Вот это эмоции!