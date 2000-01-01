Фанаты сожгли стадион соперника в Италии
Итальянский футбол — это всегда горячо. Даже если речь идёт о Серии С. Там после одного из матчей у «Таранто» сгорел стадион. В поджоге подозревают соперников из «Фоджи». Жуть!
Мощный пожар
В 1-м туре Серии С «Таранто» обыграл «Фоджу» со счётом 2:0. После окончания матча в секторе гостей вспыхнул пожар. Предполагается, что из-за пиротехники загорелись стройматериалы, находившиеся под трибунами.
Без стадиона
Пожарные тушили огонь всю ночь, тем не менее даже на следующий день на стадионе возникло повторное возгорание. Арена «Таранто» признана непригодной для эксплуатации. К счастью, никто не пострадал.
Проблемы «Таранто»
Теперь «Таранто» негде тренироваться и играть, других стадионов в городе нет. Следующая домашняя игра у клуба 18 сентября. «Фоджа» уже пообещала сотрудничать с полицией, чтобы найти и наказать виновных.
Фанаты сожгли стадион соперника в Италии! Теперь команде Серии С негде играть
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