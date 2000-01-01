Фанаты сожгли стадион соперника в Италии! Теперь команде Серии С негде играть

Фанаты сожгли стадион соперника в Италии

Итальянский футбол — это всегда горячо. Даже если речь идёт о Серии С. Там после одного из матчей у «Таранто» сгорел стадион. В поджоге подозревают соперников из «Фоджи». Жуть!