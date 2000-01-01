Икарди купил самую дорогую машину в мире!
Мауро Икарди даже в «Галатасарае» продолжает вести шикарную жизнь. Футболист купил себе самую дорогую машину в мире. На это аргентинец потратил € 26 млн (около 2,8 млрд рублей)!
Дорогая покупка
О дорогостоящей покупке Икарди сообщил L'Equipe. Мауро приобрёл себе эксклюзивный Rolls Royce Boat Tail. Такая машина собирается вручную из 1813 деталей около четырёх лет и делается под конкретного владельца.
Уникальный автомобиль
Всего в мире три таких машины: у Икарди, у звёздной пары Jay-Z и Beyonce, а также у предпринимателя, который занимается добычей жемчуга.
Элитный сегмент
Машина внешне напоминает яхту и идеально подходит для пикников. В ней есть холодильник для дорого шампанского, часы Bovet, набор элитной посуды от Christofle и пляжный зонтик.
Классный старт
В «Галатасарае» Икарди получает около € 6 млн в год. В этом сезоне Мауро отыграл за турецкий клуб семь матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
Икарди купил самую дорогую машину в мире! Он потратил € 26 млн
Читайте также
Фанаты Тейлор Свифт снизили рейтинг игрока «Барсы»
Фанаты сожгли стадион соперника в Италии
Удивительный рекорд «Краснодара»
Крутая реакция детей Снейдера и Кьеллини на Месси!
Вирусное фото взгляда Акинфеева на Фернандеса
Топ-10 игроков в истории АПЛ по числу хет-триков!
Как топовые спортсмены уходили в фотографы?
Новый рекорд по тратам за одно трансферное окно!
Торты в виде топовых футболистов: Роналду и Мбаппе
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса!
«Реала» нет в тройке! Фавориты ЛЧ от аналитиков
Как выглядели «группы смерти» в ЛЧ раньше?
Телохранитель Месси помогает ему играть!
Роналду — лучший в Саудовской Аравии!
Уникальный дом для Месси
Двойники топ-футболистов снялись в крутом видео!