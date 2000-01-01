Игроки какой лиги чаще брали «Золотой мяч»?
France Football огласил 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2023 году. Награду победителю вручат уже 30 октября. Представители какого чемпионата чаще всего забирали «Золотой мяч» за последние 30 лет?
5-е место
Всего один «Золотой мяч» забирал представитель Лиги 1. Это был Лионель Месси («ПСЖ») в 2021 году. В топ-3 по итогам голосования попадали два игрока турнира.
4-е место
Один «Золотой мяч» был и у игрока Бундеслиги. В 1996 году его взял Маттиас Заммер, выступавший в дортмундской «Боруссии». В топ-3 по итогам голосования входили семь футболистов лиги.
3-е место
Два «Золотых мяча» забирали футболисты АПЛ. В 2001-м это удалось Майклу Оуэну («Ливерпуль»), а в 2008-м — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»). В топ-3 по итогам голосования попадали 17 игроков турнира.
2-е место
Представители Серии А взяли восемь «Золотых мячей»: Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Джордж Веа, Роналдо, Зинедин Зидан, Павел Недвед, Андрей Шевченко и Кака. В топ-3 по итогам голосования входили 20 игроков лиги.
1-е место
Игроки Ла Лиги брали аж 18 «Золотых мячей»: Христо Стоичков, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдо, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Карим Бензема, Лука Модрич, Криштиану Роналду и Лионель Месси. В топ-3 голосования футболисты лиги попадали 42 раза!
Игроки какого чемпионата чаще всего выигрывали «Золотой мяч» за последние 30 лет?
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