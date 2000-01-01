Гол Кузяева номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1! Крутой старт Далера

Гол Кузяева — лучший в августе в Лиге 1?

Далер с ноги ворвался в чемпионат Франции. Россиянин — один из лучших в «Гавре» по нескольким показателям. А теперь дебютный гол россиянина номинирован на звание лучшего в августе!