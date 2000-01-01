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Гол Кузяева — лучший в августе в Лиге 1?
Гол Кузяева — лучший в августе в Лиге 1?
Далер с ноги ворвался в чемпионат Франции. Россиянин — один из лучших в «Гавре» по нескольким показателям. А теперь дебютный гол россиянина номинирован на звание лучшего в августе!
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Дебютный мяч!
Дебютный мяч!
В матче с «Брестом» во 2-м туре Лиги 1 Кузяев забил дебютный гол за «Гавр». Далер положил мяч с линии штрафной в правую девятку. Россиянин отыграл за «Гавр» четыре матча и забил два мяча.
Соперники
Соперники
Также на звание лучшего гола месяца претендуют забитые мячи Кенни Лала («Страсбург»), Аззедина Унаи («Марсель»), Ромена Февра («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).
Победитель?
Победитель?
Сейчас Далер лидирует в голосовании. Его выбрали 6305 человек. У ближайшего преследователя 1187 голосов. Поддержать Кузяева можно на официальном сайте Лиги 1.
Гол Кузяева номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1! Крутой старт Далера
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