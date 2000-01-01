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Кто выиграет АПЛ?
Кто выиграет АПЛ?
Сезон только начался, а аналитики из Opta уже предположили, кто станет чемпионом Англии. На победу в турнире явно претендуют пять команд, и есть один очевидный фаворит!
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Без шансов
Без шансов
Аналитики внесли в список потенциальных чемпионов четыре клуба, чьи шансы катастрофически ничтожны. Вероятность чемпионства «Вест Хэма», «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Брайтона» менее 0,1%.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм»
Уже более ощутимый шанс на победу в АПЛ у «Тоттенхэма» — 0,1%. Вероятнее всего, «шпоры» по итогам сезона займут 4–6-е место. Шансы такого исхода оцениваются в 14,1–16,2%.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»
Вероятность победы «МЮ» не сильно выше — всего 0,2%. Аналитики предполагают, что «красные дьяволы» финишируют на 4–5-м месте. Шансы на это — 16,6–16,8%.
«Арсенал»
«Арсенал»
Невысокие шансы на титул и у «Арсенала» — 2,2%. Ожидается, что «канониры» завершат сезон в топ-3. Вероятность стать вице-чемпионами — 29,4%, а завоевать бронзу — 32%.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа заберёт титул с вероятностью в 5%. Аналитики пророчат мерсисайдцам второе место — 48,2%. Шансы на третью строчку ниже — 24,9%.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Явный фаворит в борьбе за чемпионство. По мнению Opta, клуб возьмёт титул с вероятностью 92,3%! Шансы на серебро и бронзу минимальны — 6,6% и 1%.  Непопадание в топ-3 даже не рассматривается.
Аналитики оценили шансы команд на победу в АПЛ. У «Арсенала» и «Ливерпуля» нет надежды
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