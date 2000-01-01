Клуб в течение месяца менял эмблему. Зачем?
«Расинг» из Аргентины провёл очень крутую акцию. Клуб в течение месяца менял эмблему, чтобы привлечь внимание к смертельно опасной болезни.
Странное пятно
Четыре недели назад в правом нижнем углу эмблемы «Расинга» появилась небольшая выпуклость. Постепенно её размеры увеличивались.
Изменения?
Часть фанатов обратили на это внимание, задавшись вопросом, что происходит. Другая часть изменений не заметила.
Важная акция
Спустя время «Расинг» объяснил, что это значило. Так клуб привлёк внимание к смертельно опасной болезни — раку яичек. Акцию провели совместно с благотворительной организацией по исследованию рака FUCA.
Опасная болезнь
«Рак яичек может развиться за четыре недели. Именно поэтому наша акция длилась столько. Нет ничего более священного, чем наша эмблема… И ничего более важного, чем забота о себе», — говорится в заявлении клуба.
Клуб в течение месяца менял эмблему. Так он привлёк внимание к опасной болезни
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