«Барселона» продаёт куски газона с «Камп Ноу». За сувенир придётся выложить до € 420!

Настоящий эксклюзив

Цена на сувениры разная – от € 50 до € 420 (от 5,2 до 44 тысяч рублей). Удивительно, но презенты с кусками газона фанаты выкупили очень быстро. Сейчас на сайте «Барселоны» они полностью распроданы!