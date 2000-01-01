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«Барселона» продаёт куски газона с «Камп Ноу»!
«Барселона» продаёт куски газона с «Камп Ноу»!
«Барселона» нашла шикарный способ заработать на старте сезона. Каталонцы решили превратить старый газон «Камп Ноу» в сувениры. Теперь каждый желающий может купить себе кусок поля «Барсы»!
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Необычный сувенир
Необычный сувенир
Фанатам предлагают три типа газона на выбор: посаженный в кашпо в виде «Камп Ноу», залитый в эпоксидной смоле и вставленный в огромную фоторамку с фото стадиона.
Настоящий эксклюзив
Настоящий эксклюзив
Цена на сувениры разная – от € 50 до € 420 (от 5,2 до 44 тысяч рублей). Удивительно, но презенты с кусками газона фанаты выкупили очень быстро. Сейчас на сайте «Барселоны» они полностью распроданы!
«Барселона» продаёт куски газона с «Камп Ноу». За сувенир придётся выложить до € 420!
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