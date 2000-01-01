Одноклубники вновь разбили машину игроку «Фулхэма»
Кажется, Том Кейрни — главный неудачник «Фулхэма». Полузащитнику уже второй раз разбивают лобовое стекло машины. И делают это его же партнёры!
Начало неудач
В прошлом году Александр Митрович случайно разбил лобовое стекло на авто Кейрни. Тогда нападающий даже сделал довольное селфи на фоне повреждённой машины.
Признание
«Я разбил окно Тома, но не нарочно. Его машина была за воротами, когда мы заканчивали тренировку. Я промахнулся, мяч перелетел через забор, он ударился о лобовое стекло и разбил его», — говорил Митрович.
Рецидив
И теперь Кейрни снова досталось — одноклубники вновь случайно разбили ему лобовое стекло. Сперва Том решил, что это сделал Карлос Винисиус, но потом выяснилось, что это был Родриго Мунис.
Недовольство
«Я бы хотел, чтобы наши нападающие умели бить точно. Как это снова возможно?» — написал Кейрни, опубликовав фото разбитого лобового стекла. Кажется, Тому пора парковать машину в другом месте.
Игроку «Фулхэма» разбили машину на тренировке. Это сделали его одноклубники — снова!
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