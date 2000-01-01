Роналдиньо на ложном замахе убрал фаната!
Бразилец в 43 года продолжает удивлять своей спортивной формой! В матче легенд «Барселоны» футболист на ложном замахе убрал болельщика, выбежавшего на поле. Диньо — в порядке!
Роналдиньо — в порядке! Форвард круто убрал фаната на ложном замахе
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