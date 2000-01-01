Роналдиньо — в порядке! Форвард круто убрал фаната на ложном замахе

Роналдиньо на ложном замахе убрал фаната!

Бразилец в 43 года продолжает удивлять своей спортивной формой! В матче легенд «Барселоны» футболист на ложном замахе убрал болельщика, выбежавшего на поле. Диньо — в порядке!