Кто лучший бомбардир нынешней сборной России?
В сентябре сборная России максимально обновила свой состав, вызвав множество молодых игроков. Из текущего состава за основу национальной команды забивали всего семеро. Кто же это?
Николай Комличенко
Опытный форвард отыграл за национальную команду шесть матчей. На счету Николая один гол.
Сергей Пиняев
В четырёх матчах за сборную России 18-летний футболист забил два мяча. Правда, один из голов на свой счёт Пиняев записал 11 сентября, выступая, по сути, за вторую сборную – в матче со сборной Египта U23.
Георгий Джикия
Георгий в 43 матчах забил два гола.
Вячеслав Караваев
Защитник провёл за национальную команду 24 матча, в которых забил два мяча.
Александр Соболев
В десяти матчах за сборную России нападающий забил четыре мяча.
Антон Миранчук
Полузащитник провёл за национальную команду 23 матча. На его счету пять голов.
Александр Головин
Александр тоже забил пять мячей, но на это ему потребовалось 45 матчей за сборную.
Сборная России серьёзно обновила состав. Кто теперь лучший бомбардир в команде?
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