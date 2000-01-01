«Брайтон» обратился к фанатам Тейлор Свифт
«Брайтон» придумал гениальную идею, как обеспечить своему форварду Каору Митоме победу в голосовании за звание лучшего игрока месяца в АПЛ. Клуб обратился к фанатам Тейлор Свифт!
Хитрый ход
«Вы знали, что Митома — большой фанат Тейлор Свифт? А ещё он претендует на награды «Лучший игрок месяца» и «Лучший гол месяца». Голосуйте!» — написал «Брайтон» в своих социальных сетях, отметив Тейлор Свифт.
Интересная борьба
В четырёх матчах Митома забил один гол и отдал три голевые передачи. В соперниках на звание лучшего игрока августа в АПЛ: Родри («Ман Сити»), Брайан Мбемо («Брентфорд»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Тайво Авонийи («Ноттингем») и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).
Серьёзные соперники
Помимо Митомы, на звание автора лучшего гола претендуют Букайо Сака («Арсенал»), Александер Исак («Ньюкасл»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Густаво Хамер («Шеффилд Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Челси»), Кевин Шаде («Брентфорд») и Луис Диас («Ливерпуль»).
Вмешательство
Фанаты певицы уже серьёзно повлияли на другое голосование — Golden Boy, премию для лучших молодых игроков. Футболист «Барселоны» Алекс Бальде сказал, что не любит музыку Свифт, поклонники Тейлор обиделись на это.
Подставные голоса
В отместку фанаты певицы начали активно голосовать за соперника Бальде по Golden Boy — Джуда Беллингема. За сутки рейтинг игрока «Реала» взлетел с 30 до 88,8%! Интересно, сработает ли подобное на Митоме?
«Брайтон» обратился к фанатам Тейлор Свифт. В АПЛ грядёт сенсация?
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