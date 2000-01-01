«Брайтон» обратился к фанатам Тейлор Свифт. В АПЛ грядёт сенсация?

Вмешательство

Фанаты певицы уже серьёзно повлияли на другое голосование — Golden Boy, премию для лучших молодых игроков. Футболист «Барселоны» Алекс Бальде сказал, что не любит музыку Свифт, поклонники Тейлор обиделись на это.