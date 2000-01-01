Крутейший финт Захаряна на тренировке «Реала Сосьедад». Видео

Крутейший финт Захаряна на тренировке! Видео

Арсен Захарян творит магию в «Реале Сосьедад», правда, пока на тренировках. Россиянин сделал пару финтов: круто ударил пяткой, а потом прокинул партнёру по команде между ног. Красота!