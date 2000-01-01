Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
30 октября станет известен новый обладатель «Золотого мяча». На награду традиционно претендуют 30 игроков. Но как выглядит топ-6 номинантов по стоимости?
4-6-е место
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стоит € 120 млн. Здесь и далее цена по версии Transfermarkt.
4-6-е место
Стоимость вингера «Арсенала» Букайо Сака также оценивается в € 120 млн.
4-6-е место
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем тоже стоит € 120 млн.
3-е место
Топ-3 самых дорогих номинантов на «Золотой мяч» открывает Винисиус Жуниор. Его стоимость — € 150 млн.
1-2-е место
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стоит €180 млн.
1-2-е место
Те же € 180 млн стоит и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, пожалуй, главный претендент на «Золотой мяч». Хотя есть ещё и Месси.
Самые дорогие претенденты на «Золотой мяч». Как выглядит топ-6?
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