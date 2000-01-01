6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Продолжается отбор на чемпионат Европы — 2024. Как выглядит топ-6 лучших бомбардиров после пяти матчей квалификации?
6-е место
Англичанин Гарри Кейн («Бавария») забил по ходу отбора пять голов, три из которых с пенальти.
5-е место
На счету португальца Криштиану Роналду («Аль-Наср») пять мячей, один из которых был забит с пенальти. Жаль, что Криш пропустил встречу с Люксембургом (9:0) – вряд ли бы ушёл с поля без голов.
4-е место
Швейцарец Зеки Амдуни («Бёрнли») по ходу отбора тоже забил пять мячей, но все с игры.
2–3-е место
Датчанин Расмус Хойлунн («МЮ») в квалификации забил шесть голов.
2–3-е место
Шотландец Скотт Мактоминей («МЮ») также отметился шестью голами.
1-е место
Лидер по количеству голов в отборе на Евро-2024 — Ромелу Лукаку («Рома»). Бельгиец забил уже восемь мячей.
6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024. Роналду нет в тройке!
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