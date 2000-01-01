Рекорды 16-летнего футболиста в сборной Испании
В отборе на Евро-2024 команда разгромила Кипр (6:0). В старте вышел Ламин Ямал и установил новый рекорд. У 16-летнего парня уже три крутых достижения в двух матчах за сборную!
Самый молодой автор гола
В матче с Грузией Ламин в возрасте 16 лет и 57 дней стал самым молодым автором гола за Испанию. Предыдущий рекорд принадлежал Гави, который забил первый мяч в 17 лет и 304 дня.
Самый молодой дебютант
В том же матче с Грузией Ямал стал самым молодым дебютантом сборной Испании. Выйдя на поле в середине второго тайма, Ламин побил рекорд… конечно же, Гави (17 лет и 62 дня).
Самый молодой игрок старта
В возрасте 16 лет и 62 дней Ямал вышел в основе на игру с Кипром, обновив ещё один рекорд. Он снова принадлежал Гави, появившемуся в стартовом составе сборной Испании в 17 лет и 62 дня.
16-летний Ламин Ямал побил три рекорда за два матча в сборной. Как же это круто!
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