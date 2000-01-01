16-летний Ламин Ямал побил три рекорда за два матча в сборной. Как же это круто!

Самый молодой игрок старта

В возрасте 16 лет и 62 дней Ямал вышел в основе на игру с Кипром, обновив ещё один рекорд. Он снова принадлежал Гави, появившемуся в стартовом составе сборной Испании в 17 лет и 62 дня.