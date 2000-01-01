Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Примеру привлекло странное название команды, которое считается самым длинным в мире.
Не просто набор букв
Полное название валлийского клуба (приготовьтесь!) — Clwb Pel Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club. Оно даже целиком не помещается на эмблеме, поэтому для простоты все пользуются сокращением Llanfairpwll.
Интересный ход
Ла Лига заключила партнёрство с клубом, так как в названии целых пять сочетаний LL. В итоге у Примеры появилась уникальная возможность для замены этих сочетаний на свой новый логотип.
Срок контракта
Сотрудничество с валлийским деревенским клубом заключено на год в рамках кампании Ла Лиги «Сила нашего футбола».
Связь с Испанией
«В этом сезоне мы чаще смотрим испанский футбол. Мы с нетерпением ждём возможности научиться чему-то у таких игроков, как Левандовски, Гризманн и Беллингем», — заявил форвард Llanfairpwll Маркиз Холанд.
Ла Лига стала спонсором валлийского клуба из-за названия. Оно самое длинное в мире!
Читайте также
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
Крутейший финт Захаряна на тренировке! Видео
«Брайтон» просит помощи у фанатов Тейлор Свифт
Кто лучший бомбардир нынешней сборной России?
Роналдиньо круто на ложном замахе убрал фаната!
Неймар побил великий рекорд Пеле
Одноклубники вновь разбили машину игроку «Фулхэма»
«Барселона» продаёт куски газона с «Камп Ноу»!
Клуб в течение месяца менял эмблему. Зачем?
Аналитики предсказали, кто выиграет АПЛ
Гол Кузяева — один из лучших в августе в Лиге 1!
Сын Месси жёстко фолит на соперникe во время матча
Игроки какой лиги чаще брали «Золотой мяч»?
Захарян в топ-5 дорогих трансферов лета в Ла Лиге