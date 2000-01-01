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Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Клубы тратят баснословные деньги на трансферы, но инициируют переходы (чаще всего) тренеры этих команд. У кого из наставников топ-клубов самые большие затраты на трансферы за всю карьеру?
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5-е место
5-е место
Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне за время работы потратил на трансферы € 1,21 млрд.
4-е место
4-е место
Массимилиано Аллегри, работающий в «Ювентусе», а до этого в «Удинезе», «Милане» и других итальянских командах, запросил трансферов на € 1,4 млрд.
3-е место
3-е место
€ 1,69 млрд — такую сумму потратил на трансферы Карло Анчелотти, занимающий должность главного тренера в «Реале». Тратил он, естественно, не только в Мадриде, но и в «ПСЖ», «Челси», «Баварии» и других топ-клубах.
2-е место
2-е место
Тренер «Ромы», а в прошлом «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Реала», «Интера», «Челси» и «Порту» Жозе Моуриньо потратил на трансферы € 1,86 млрд.
1-е место
1-е место
Лидер топа — Хосеп Гвардиола. Тренер «Манчестер Сити» (до этого – «Баварии» и «Барселоны») спустил на трансферы € 2,04 млрд.
Кто из тренеров потратил больше всего денег на трансферы? Топ-5 специалистов
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