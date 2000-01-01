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Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
В Ла Лиге прошло лишь четыре тура, а аналитики Opta уже спрогнозировали, кто выиграет турнир в этом сезоне. Шансы есть у пяти команд, но одна — настоящий фаворит.
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Без шансов
Без шансов
Минимальные шансы на победу в Примере у «Бетиса» и «Атлетика». Всего 0,1%. Наиболее вероятная позиция для этих клубов по итогам сезона — 4–7-е места.
Чуточку выше шансы на чемпионство у «Реала Сосьедад» — 0,3%. Предполагается, что клуб Арсена Захаряна по итогам сезона займёт четвёртое место — 26,6%.
Чуточку выше шансы на чемпионство у «Реала Сосьедад» — 0,3%. Предполагается, что клуб Арсена Захаряна по итогам сезона займёт четвёртое место — 26,6%.
Бронзовый призёр?
Бронзовый призёр?
Вероятность победы «Атлетико» в Ла Лиге куда выше — 10,5%. Аналитики уверены, что клуб Диего Симеоне финиширует в топ-3. Шанс на второе место — 31,1%, а на третье — 41,2%.
Мимо чемпионства
Мимо чемпионства
«Барселона» может рассчитывать на чемпионство с вероятностью 18,8%. У каталонцев гораздо больше шансов завоевать серебро (42,6%) и бронзу (29,2%).
Очередная победа
Очередная победа
Самый большой шанс на победу в Примере у «Реала» — 70,2%. Второе место «сливочные» займут с вероятностью 21,6%, третье — 7,3%. Аналитики уверены, что из топ-3 клуб не выпадет.
«Барселона» или «Реал»? Аналитики спрогнозировали победителя Ла Лиги
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