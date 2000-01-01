«Барселона» или «Реал»? Аналитики спрогнозировали победителя Ла Лиги

Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу

В Ла Лиге прошло лишь четыре тура, а аналитики Opta уже спрогнозировали, кто выиграет турнир в этом сезоне. Шансы есть у пяти команд, но одна — настоящий фаворит.