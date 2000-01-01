Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Клубы постоянно тратят огромные деньги на новых игроков. У каких команд сейчас самые дорогие составы в мире? Вот так выглядит топ-10 по версии CIES Football Observatory.
10-е место: «Вест Хэм»
Стоимость футболистов лондонской команды составляет $ 537 млн.
9-е место: «Ньюкасл»
Стоимость всех игроков участника Лиги чемпионов оценивают в $ 703 млн.
8-е место: «Реал»
Да, всего лишь восьмое. Общая стоимость состава «Мадрида» — $ 753 млн.
7-е место: «Ливерпуль»
Суммарная стоимость всех игроков Юргена Клоппа — $ 819 млн.
6-е место: «Тоттенхэм»
В шаге от топ-5 остановился «Тоттенхэм», стоимость футболистов которого оценивается в $ 882 млн.
5-е место: «Арсенал»
Чуть больше стоят игроки «Арсенала» — $ 883 млн.
4-е место: «ПСЖ»
Стоимость футболистов
французского гегемона — $ 1,06 млрд.
французского гегемона — $ 1,06 млрд.
3-е место: «Манчестер Сити»
Ждали обладателя требла на первом месте? А вот и нет! «Сити» открывает топ-3 — его игроки оцениваются в $ 1,1 млрд.
2-е место: «Челси»
Состав сверхактивного на трансферном рынке лондонского клуба стоит $ 1,21 млрд.
1-е место: «Манчестер Юнайтед»
Вот такой сюрприз. Лидер топа — «Манчестер Юнайтед», стоимость футболистов которого оценивается $ 1,22 млрд.
У «Манчестер Сити» не самый дорогой состав в мире! Как выглядит топ-10?
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